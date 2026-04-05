Масштабный месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался самый активный этап кампании по подготовке городских территорий к летнему сезону — месячник по благоустройству. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём канале в MAX.
В работах планируется задействовать около 120 тысяч человек, включая сотрудников дорожных предприятий, домоуправляющих компаний, коллективы заводов и неравнодушных жителей. В планах мэрии на ближайший месяц — ремонт 27 тысяч квадратных метров дорожного полотна и обновление 2,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также особое внимание уделят инфраструктуре: вдвое по сравнению с прошлыми годами увеличится объем ремонта контейнерных площадок — их приведут в порядок более 600 единиц.
Помимо дорожных работ, специалисты и волонтеры отремонтируют 325 детских и 52 спортивные площадки, а также обновят 32 памятника и мемориала. В рамках озеленения города на нижегородских улицах высадят почти 500 новых деревьев и облагородят газоны. Все службы переведены на круглосуточный режим работы, чтобы максимально оперативно очистить город от последствий зимнего периода.
Ранее сообщалось, что в Кстове завершили работы на водоочистной станции № 2.