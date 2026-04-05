В Калининграде открыли Дни армейской культуры реконструкцией штурма форта № 5

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине Великой Победы и одному из эпизодов боев за город-крепость Кенигсберг, состоялась на территории форта № 5. Этим событием организаторы открыли фестиваль «Дни армейской культуры», который пройдет в Калининграде с 5 по 9 апреля, сообщил ТАСС руководитель группы военно-исторической реконструкции «Гарнизон» Сергей Столяров.
«Сейчас 81-я годовщина штурма Кенигсберга, год 80-летия образования Калининградской области, открытие Дней армейской культуры. И мы стараемся каждый год участвовать в этом героическом месте на территории Пятого форта, организовывать такие патриотические мероприятия, чтобы люди не забывали, люди помнили подвиги наших бойцов Красной армии. Это настоящее место героических подвигов наших дедов и прадедов, за штурм этого форта было 15 Героев Советского Союза выдано. Мы чтим и помним», — сказал собеседник агентства.
По сценарию реконструкции, части 43-й армии третьего Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза А. М. Василевского под прикрытием орудийного и минометного огня выбили из форта № 5 гарнизон немецких войск и водрузили над крепостью красное знамя.
О форте № 5.
«Форт № 5 — Король Фридрих Вильгельм III», построенный в конце XIX века и названный в честь короля Пруссии времен войны с Наполеоном, прикрывал дорогу, связывавшую Кенигсберг с городом Раушен на морском побережье (ныне Светлогорск). Это сооружение со стенами пятиметровой толщины, гарнизоном более 300 солдат и офицеров, окруженное водным рвом шириной 20−25 м, имело на вооружении 8 орудий, 25 минометов, до 50 пулеметов разных калибров.
Форт оказался на направлении наступления 43-й армии и своим огнем препятствовал передвижению войск. Гарнизон отчаянно сопротивлялся. Первая попытка прорваться на форт 6 апреля 1945 года была отбита. 7 апреля был начат штурм, который продолжался непрерывно до утра 8 апреля.
Конец сопротивлению гарнизона положили залпы мортиры прямой наводкой. Между 07:00 и 08:00 8 апреля, когда это орудие сделало восьмой выстрел прямой наводкой, с тыловой части форта вышли два немца с белой тряпкой в знак капитуляции. В форте было убито 193 оборонявшихся, до 2025 года считалось, что в плен сдались 120 человек, по последним оценкам, сдавшихся было 98 человек. При штурме погибли 144 советских солдата и офицера, 15 участников штурма форта удостоены звания Героя Советского Союза.