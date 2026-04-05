В Калининграде открыли Дни армейской культуры реконструкцией штурма форта № 5

«Сейчас 81-я годовщина штурма Кенигсберга, год 80-летия образования Калининградской области, открытие Дней армейской культуры. И мы стараемся каждый год участвовать в этом героическом месте на территории Пятого форта, организовывать такие патриотические мероприятия, чтобы люди не забывали, люди помнили подвиги наших бойцов Красной армии. Это настоящее место героических подвигов наших дедов и прадедов, за штурм этого форта было 15 Героев Советского Союза выдано. Мы чтим и помним», — сказал собеседник агентства.