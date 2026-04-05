«Сгорит дотла»: в парламенте Ирана дали устрашающий прогноз после действий США на Ближнем Востоке

Глава парламента Ирана Галибаф: Ближний Восток сгорит дотла из-за политики США.

Источник: Комсомольская правда

В иранском парламенте обратились к администрации Белого дома. Председатель меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что действия США на Ближнем Востоке станут причиной катастрофы для всех стран региона.

«Весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху», — написал он в соцсети Х.

Он подчеркнул, что из-за действий США регион «сгорит дотла», а для каждой семьи это обернется «настоящим адом».

По мнению Галибафа, единственное решение — это признание прав иранцев и прекращение «опасной игры».

Накануне президент США Дональд Трамп, прибегнув к ненормативной лексике, потребовал от Тегерана обеспечить судоходство по Ормузскому проливу для грузовых кораблей. На матерные угрозы главы Белого дома ответили в постпредстве Ирана в ООН. Там заявили, что Трамп хочет совершить военное преступление.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше