«Сгорит дотла»: в парламенте Ирана дали устрашающий прогноз после действий США на Ближнем Востоке

«Весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху», — написал он в соцсети Х.
Он подчеркнул, что из-за действий США регион «сгорит дотла», а для каждой семьи это обернется «настоящим адом».
По мнению Галибафа, единственное решение — это признание прав иранцев и прекращение «опасной игры».
Накануне президент США Дональд Трамп, прибегнув к ненормативной лексике, потребовал от Тегерана обеспечить судоходство по Ормузскому проливу для грузовых кораблей. На матерные угрозы главы Белого дома ответили в постпредстве Ирана в ООН. Там заявили, что Трамп хочет совершить военное преступление.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше