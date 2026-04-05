Врач перечислил болезни, которыми можно заразиться через полотенце

Использование общего полотенца с другими людьми может стать причиной заражения инфекциями и вирусами. В их числе — стафилококк и конъюнктивит, об этом сообщил в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Александр Козлов.
— Если одним полотенцем пользуются несколько человек, происходит активный обмен микроорганизмами. Существует риск заражения лишаем. Кроме того, во влажной среде могут сохраняться вирусы, в частности, вирус папилломы человека, — перечислил доктор.
Он добавил, что также имеется риск заразиться золотистым стафилококком, провоцирующим фурункулы и конъюнктивитом, поскольку слизистая глаз особенно уязвима к инфекциям.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что полотенец должно быть пять — для лица, рук, ног, всего тела и интимных зон. Каждый член семьи должен иметь свой набор.
По данным Life.ru, в зимний период, когда человек реже принимает душ, полотенце можно менять раз в неделю. В летнее же время, когда душ принимают чаще из-за жары, рекомендуется ежедневная смена.