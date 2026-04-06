Что можно и нельзя делать в день Артемия 6 апреля накануне Благовещения

Собрали, что можно и нельзя делать 6 апреля, когда отмечают день Артемия.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 апреля накануне Благовещения вспоминает святого Артемия. В народе принято отмечать день Артемия.

Что нельзя делать 6 апреля.

Не следует пересчитывать деньги, так как это может ухудшить финансовое положение. Запрещено ходить в гости. Кроме того, не стоит ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Считалось, что восстановить отношения будет довольно сложно.

Что можно делать 6 апреля.

По традиции, накануне праздника Благовещение Пресвятой Богородицы проводят генеральную уборку. Также принято делать заготовки на праздничный стол.

Согласно приметам, снег в названную дату предупреждает про холод. В том случае, если потепление, то сохранится теплая погода.

