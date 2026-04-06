Началась первая в России Неделя космоса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Просветительские, научные, культурные мероприятия в рамках первой в России Недели космоса, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина, пройдут по всей стране с 6 по 12 апреля.
6 апреля по всей России стартуют серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий. 7 апреля начнется Просветительский марафон, а на следующий день более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли примут участие в мастер-классах, лекциях и проектных сессиях на форуме активной молодежи Роскосмоса «Команда будущего».
9 апреля пройдет Российский космический форум, который станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. В этот же день в широкий прокат выйдет фильм «Моя собака — космонавт», рассказывающий о мечтающем о космосе мальчике и его собаке Белке. Кроме того, в этот день Ассоциация кинопрокатчиков России организует в 300 кинотеатрах бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир», который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.
В рамках Недели космоса с 1 по 30 апреля также запланирован Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе», в нем примут участие более 70 ресторанов из 18 регионов. На каждой площадке будет представлен уникальный «космический» сет от шеф-повара, включающий три блюда и напиток.
Наконец, на площадке VK Stadium 10 апреля будет запущено бесплатное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night». Оно объединит историю отечественной космонавтики и живые выступления. 11 апреля пройдет бесплатный спортивный флешмоб «Старт к звездам», в рамках которого в 12 регионах России состоится серия спортивных мероприятий, где каждая активность будет связана с ключевыми цифрами космической эпохи.
Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.