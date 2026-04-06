Священник назвал главное качество пасхального кулича

Пасхальный кулич может быть любой формы или размера, главное правило для традиционного угощения — его обязательное освящение в церкви. Об этом заявил в разговоре с изданием «Абзац» священник Константин Пархоменко.
— Никаких внешних рекомендаций к куличу нет, внешний вид может быть любым. Важное правило: обязательно нужно прийти в храм и освятить кулич. В Великую субботу с утра до вечера, а потом и всю неделю там идет освящение пасхальных продуктов, — рассказал священник.
Он подчеркнул, что начинка и украшение кулича также могут быть любыми, однако, откровенных излишеств все же рекомендуется избегать.
Как отметил KP.RU, за праздничную пасхальную неделю в России съедают больше 80 миллионов куличей и около 200 миллионов яиц. Соотечественники по-прежнему верны классическим дрожжевым и творожным рецептам. Однако с каждым годом растет спрос на постные куличи без животных жиров и на продукцию из фермерских ингредиентов.