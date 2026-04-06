Народный календарь. Что нужно делать 9 апреля, чтобы в доме было благополучие

Верующие 9 апреля чтут память святой мученицы Матроны Солунской. Она была рабыней, и жестокая хозяйка пыталась заставить ее отвернуться от христианства, но Матрона не отринула веру и продолжила ходить в церковь. Когда ее хозяйка узнала об этом, Матрону забили насмерть, а ее тело сбросили с городской стены. Однако после этого хозяйка оступилась и сама упала со стены, разбившись насмерть.