Народный календарь. Что нужно делать 9 апреля, чтобы в доме было благополучие

Верующие 9 апреля чтут память святой мученицы Матроны Солунской. Она была рабыней, и жестокая хозяйка пыталась заставить ее отвернуться от христианства, но Матрона не отринула веру и продолжила ходить в церковь. Когда ее хозяйка узнала об этом, Матрону забили насмерть, а ее тело сбросили с городской стены. Однако после этого хозяйка оступилась и сама упала со стены, разбившись насмерть.
В старину этот день прозвали Матреной Настовицей, так как в этот период поверхность снега покрывалась твердым настом. Еще настовицами называли чибисов, которые возвращались к Матрениному дню из Ирия — легендарного края за теплыми морями, где, согласно славянским легендам, зимовали птицы и змеи.
В эту дату женщины просили благословения у святой Матроны на ткачество: она считается покровительницей хозяек и рукодельниц. Чтобы в доме все было благополучно, а работа удавалась, девушки шли в церковь и ставили свечу святой Матроне, а затем занимались домашними хлопотами.
Считалось, что 9 апреля лед начинает трескаться, поэтому в народе говорили: «Щука хвостом лед разбивает». Также у Матроны просили урожая репы — одного из главных крестьянских продуктов на Руси.
Приметы погоды:
Петух днем не поет — значит, через день снег повалит.
Туман или иней — летом будет хороший урожай.
Кости ломит — гроза будет.
Кошка на подоконнике сидит — теплая погода установится надолго.
Именины отмечают: Павел, Макар, Иван, Александр.