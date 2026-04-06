Баканов: первые отечественные космонавты реализовали мечту человечества

«Про Юрия Алексеевича [Гагарина], мне кажется, уже сказано все и всеми. Это легендарнейшая личность, это личность, с которой связывают вообще слово “космонавтика”. И та плеяда Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича Леонова, который потом первым вышел в открытый космос, Валентины Владимировны Терешковой, которая ныне здравствует, крепкого ей здоровья. Это люди, которые стояли у истоков создания космонавтики. Веками люди смотрели на звезды и в небо, мечтали об этом, а вот эти люди взяли и реализовали», — сказал Баканов.