Баканов: первые отечественные космонавты реализовали мечту человечества

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первые отечественные космонавты, стоявшие у истоков создания космонавтики, воплотили в жизнь мечту человечества. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Про Юрия Алексеевича [Гагарина], мне кажется, уже сказано все и всеми. Это легендарнейшая личность, это личность, с которой связывают вообще слово “космонавтика”. И та плеяда Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича Леонова, который потом первым вышел в открытый космос, Валентины Владимировны Терешковой, которая ныне здравствует, крепкого ей здоровья. Это люди, которые стояли у истоков создания космонавтики. Веками люди смотрели на звезды и в небо, мечтали об этом, а вот эти люди взяли и реализовали», — сказал Баканов.
Глава Роскосмоса также рассказал о грядущих мероприятиях ко Дню космонавтики — 12 апреля. «Мы работаем в честь Недели космоса, которая впервые по указу президента проводится в стране. В этом году с 6 по 12 апреля у нас намечен целый цикл мероприятий, приуроченных к этой дате», — отметил Баканов.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское «Поехали!». Отправка эмблемы в космос станет знаковым событием и официальным стартом масштабной программы.
Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
