NYT: новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы

Интерес к Луне со стороны НАСА и других космических агентств привёл к началу новой фазы соперничества в освоении спутника Земли. Основной причиной стало стремление использовать его ресурсы, которые могут иметь стратегическое значение для будущих космических миссий, пишет The New York Times.
Отмечается, что залежи льда в полярных кратерах Луны способны обеспечить воду, кислород и компоненты для производства ракетного топлива. Кроме того, внимание привлекает гелий-3 — крайне редкий на Земле элемент с высокой стоимостью, который рассматривается как перспективный ресурс.
Также указывается, что обратная сторона Луны может подойти для размещения радиотелескопов благодаря защите от помех, исходящих с Земли.
Издание подчёркивает, что США и Китай уже заявили о планах по созданию баз в районе южного полюса Луны. Это направление рассматривается как ключевое для дальнейшего освоения спутника и расширения присутствия человека в космосе.
Ранее сообщалось, что экипаж космического корабля «Орион» во время миссии Artemis II впервые увидел обратную сторону Луны.