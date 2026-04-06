NYT: новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы

Новая лунная гонка началась из-за заинтересованности людей спутником Земли в качестве источника льда и гелия‑3.

Источник: Аргументы и факты

Интерес к Луне со стороны НАСА и других космических агентств привёл к началу новой фазы соперничества в освоении спутника Земли. Основной причиной стало стремление использовать его ресурсы, которые могут иметь стратегическое значение для будущих космических миссий, пишет The New York Times.

Отмечается, что залежи льда в полярных кратерах Луны способны обеспечить воду, кислород и компоненты для производства ракетного топлива. Кроме того, внимание привлекает гелий-3 — крайне редкий на Земле элемент с высокой стоимостью, который рассматривается как перспективный ресурс.

Также указывается, что обратная сторона Луны может подойти для размещения радиотелескопов благодаря защите от помех, исходящих с Земли.

Издание подчёркивает, что США и Китай уже заявили о планах по созданию баз в районе южного полюса Луны. Это направление рассматривается как ключевое для дальнейшего освоения спутника и расширения присутствия человека в космосе.

Ранее сообщалось, что экипаж космического корабля «Орион» во время миссии Artemis II впервые увидел обратную сторону Луны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше