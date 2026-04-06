Подходы к реализации целей устойчивого развития ООН обернутся для граждан Европы тотальными ограничениями. С подобным мнением выступил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих “зеленых” целей и начнет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — сыронизировал глава РФПИ в посте в соцсети Х.
По словам Дмитриева, ЕС уже в этом месяце выполнит большую часть экологических задач и начнёт испытывать на себе программу Net Zero.
На днях Дмитриев спрогнозировал истощение топливных запасов в Евросоюзе примерно к 20 апреля.
Кроме этого, Дмитриев также раскритиковал Евросоюз на фоне непонимания серьезности грядущего энергетического шока. По словам спецпредставителя президента РФ, действия брюссельских чиновников сводятся лишь к уничтожению западной цивилизации и разжиганию военных конфликтов.