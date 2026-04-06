Стали известны сроки проявления инфекцией после укуса клеща

Если после укуса клеща человек не чувствует ухудшения самочувствия, это не значит, что насекомое не стало источником заражения. Дело в том, что первые признаки боррелиоза или энцефалита могут проявиться лишь через три месяца, об этом рассказала в беседе с «Абзацем» врач-инфекционист Елена Мескина.
— На укус может быть серьезная аллергическая реакция, которая проявляется в первые три дня. Что касается инфекционных болезней, то инкубационный период может доходить до трех месяцев, — сказала медик.
Доктор призвала сдавать клеща в лабораторию, где эксперты определят, является ли насекомое носителем инфекций.
Сайт KP.RU сообщил, что 23 марта в Сергиевом Посаде зафиксировали первый в 2026 году случай обращения с укусом клеща в Московской области. Медики рекомендовали в случае укуса клеща пострадавшему нужно обратиться в ближайший травмпункт и ни в коем случае не пытаться снять насекомое самостоятельно.