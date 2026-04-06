Стали известны сроки проявления инфекцией после укуса клеща

Если после укуса клеща человек не чувствует ухудшения самочувствия, это не значит, что насекомое не стало источником заражения. Дело в том, что первые признаки боррелиоза или энцефалита могут проявиться лишь через три месяца, об этом рассказала в беседе с «Абзацем» врач-инфекционист Елена Мескина.