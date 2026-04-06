Предназначенная для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию взрывчатка была произведена в США, но место производства ничего не значит. Об этом заявил директор Военного агентства безопасности Джуро Йованич.
«Здесь можете видеть взрывчатку как и другое оборудование и инструменты для подготовки взрывчатки и проведения диверсии. Открою вам деталь расследования — по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», — сказал генерал-подполковник на брифинге.
Йованич подчеркнул, что информация о производителе взрывчатки «вовсе не означает, что он является и заказчиком и исполнителем диверсии». По его словам, военные контрразведчики Сербии столкнулись с огромным количеством дезинформации в ходе расследования.
Ранее генерал-подполковник сообщил, что основным подозреваемым в подготовке диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» является иностранец с военной подготовкой.
Также глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает попытку диверсии как угрозу суверенитету страны. Он добавил, что эта атака ставит под угрозу безопасность газопровода, который обеспечивает Будапешт стабильными поставками газа.