Кардиолог объяснила скачки артериального давления нехваткой сна

Недостаток сна может вызывать скачки артериального давления, об этом в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru предупредила кардиолог Валерия Бонадыкова.
— Недосып и рваный сон повышают активность нервной системы. Сердце работает напряженнее, сосуды чаще находятся в спазме, ночью давление хуже снижается. Утром значения нередко оказываются выше, — пояснила медик.
Врач добавила, что подобные скачки давления могут также провоцировать различные препараты, например, обезболивающие средства или капли от насморка.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что фрагментированный сон может сократить жизнь на семь лет. Такой сон сопровождается частыми микропробуждениями человека. В подобных случаях человек не достигает глубоких фаз сна, отвечающих за нейрозащиту и восстановление всего организма.