Что может оттолкнуть собеседника во время знакомства в интернете: психолог перечислил стоп-фразы

При знакомстве в интернете следует избегать распространенных фраз, так как они, скорее всего, спровоцируют собеседника на отказ. Стоп-слова перечислил в беседе с «Абзацем» психолог Валентин Денисов-Мельников.
— «Привет, чем занимаешься?» — самое неудачное начало, потому что самое распространенное и неумное. «Почему такая красивая и одна?» — это не выглядит как комплимент, напротив, как что-то совсем неприятное, — считает специалист.
Эксперт также призвал не спрашивать разрешения на знакомство, а сразу начинать диалог с собеседником.
KP.RU предупредил, что опустошить ваши счета и вогнать в кредиты могут не только звонками «из службы безопасности» банка или «следователя по особо важным делам». Оказаться без накоплений или вовсе в долговой яме можно с «помощью» сайтов или каналов знакомств. Потенциальный знакомец втирается к жертве в доверие и вытягивает у нее деньги.