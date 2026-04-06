Россиянам рассказали, как безопасно красить яйца к Пасхе

Химик Поликарпова: крашенные маркерами и фломастерами яйца становятся токсичными.

Источник: Комсомольская правда

Желающим покрасить к Пасхе яйца следует выбирать для этого специальные пищевые красители. Так как использование маркеров или обычной краски сделает продукт токсичным, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» химик Людмила Поликарпова.

— Категорически нельзя использовать для окрашивания маркеры и фломастеры — в их составе присутствуют органические растворители и нередко токсичные соединения. Не рекомендуется также применять марганцовку и гуашь, — пояснила эксперт.

Химик рекомендовала использовать природные красители: луковую шелуху, свеклу, куркуму, которые дают натуральные оттенки, или же синтетические пищевые красители для пасхальных яиц.

Любопытно, что верба, которой традиционно украшают дом к Пасхе на Руси, на самом деле является аналогом пальмовых ветвей, рассказал RT. Верба — первое растение в северном климате, которое расцветает весной, символизируя пробуждение жизни и грядущее Воскресение.