Россиянам рассказали, как безопасно красить яйца к Пасхе

Желающим покрасить к Пасхе яйца следует выбирать для этого специальные пищевые красители. Так как использование маркеров или обычной краски сделает продукт токсичным, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» химик Людмила Поликарпова.
— Категорически нельзя использовать для окрашивания маркеры и фломастеры — в их составе присутствуют органические растворители и нередко токсичные соединения. Не рекомендуется также применять марганцовку и гуашь, — пояснила эксперт.
Химик рекомендовала использовать природные красители: луковую шелуху, свеклу, куркуму, которые дают натуральные оттенки, или же синтетические пищевые красители для пасхальных яиц.
Любопытно, что верба, которой традиционно украшают дом к Пасхе на Руси, на самом деле является аналогом пальмовых ветвей, рассказал RT. Верба — первое растение в северном климате, которое расцветает весной, символизируя пробуждение жизни и грядущее Воскресение.