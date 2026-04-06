Трамп раскрыл, как Ирану удалось уничтожить истребитель США F-15 за 100 млн долларов: ответ удивил

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы сбили сверхзвуковой истребитель F-15 с помощью обычного портативного ракетного комплекса. Цена подобного истребителя достигает более 100 млн долларов. Он также добавил, что поиски второго пилота были почти сорваны из-за его религиозности.
«Им повезло», — передает слова Трампа газета Axios.
Согласно информации, одного спасенного американца нашли днем, а другого — ночью на расстоянии нескольких километров. США утверждают, что Израиль не раскрывал местоположение пилота, но передавал разведданные об обстановке. Израильские чиновники при этом заявляют, что нанесли один удар, чтобы не допустить иранцев в район поисков.
При этом глава Белого дома подчеркивал, что спасение второго члена экипажа F-15 прошло в крайне сложных условиях.