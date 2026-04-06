РБК: Минцифры РФ признало сложность выявления VPN на iPhone

Выявление VPN на iPhone «существенно ограничено». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ Минцифры. Рекомендации разработаны для выявления подобных сервисов на устройствах пользователей.
По данным газеты, осуществить проверку на устройствах iOS сложно из-за ограниченного доступа к системным параметрам. В Минцифры уточнили, что это связано с политикой конфиденциальности и безопасности iOS.
Издание отмечает, что документ был разослан ведущими российскими интернет-платформами после серии совещаний, проведенных Минцифры.
Ранее Шадавев заявил, что Минцифры не поддерживает введение ответственности за использование VPN. Он объяснил, что министерство обязано снижать использование VPN в рамках действующего законодательства, при этом старается минимизировать последствия для пользователей.