Диетолог раскрыла опасность печенья и крекеров

Диетолог Кованова: печенье провоцирует появление отеков.

Источник: Комсомольская правда

Сладкое печенье или низкокалорийные крекеры могут вызывать отеки, об этом предупредила в разговоре с корреспондентом aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

— Употребление печенья в большом количестве чревато отеками. Крекеры тоже не безобидны: натрия там достаточно, чтобы на утро не узнать себя в зеркале, — считает специалист.

Диетолог добавила, что любителям печенья можно позволять себе не больше 3−4 штук за раз и не чаще одного раза в месяц. В идеале же — вовсе отказаться от мучного угощения.

Тем временем, Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия: булочки, плюшки, сдобу, лепешки. Он начнёт действовать в России с 1 сентября, рассказал RT.

В новом документе прописаны определённые диапазоны массы изделий, внешний вид, форма, вкус, запах, способы и сроки изготовления.