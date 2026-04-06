Диетолог раскрыла опасность печенья и крекеров

Сладкое печенье или низкокалорийные крекеры могут вызывать отеки, об этом предупредила в разговоре с корреспондентом aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
— Употребление печенья в большом количестве чревато отеками. Крекеры тоже не безобидны: натрия там достаточно, чтобы на утро не узнать себя в зеркале, — считает специалист.
Диетолог добавила, что любителям печенья можно позволять себе не больше 3−4 штук за раз и не чаще одного раза в месяц. В идеале же — вовсе отказаться от мучного угощения.
Тем временем, Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия: булочки, плюшки, сдобу, лепешки. Он начнёт действовать в России с 1 сентября, рассказал RT.
В новом документе прописаны определённые диапазоны массы изделий, внешний вид, форма, вкус, запах, способы и сроки изготовления.