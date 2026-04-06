Альпинисты оказались в снежном плену в Дагестане

Участники чемпионата России по альпинизму столкнулись с серьезными трудностями, оказавшись заблокированными в селе Куруш, расположенном в Дагестане. Непогода, обрушившаяся на Кавказ, завалила подъездные пути снегом, что сделало невозможным выезд спортсменов из населенного пункта.
По словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Яковенко, «пять суток не могли спуститься — дорогу полностью завалило. Не было электричества, начались все вытекающие проблемы. Это была катастрофическая непогода. Вопрос стоял не об эвакуации, а просто о том, чтобы уехать». В Куруше, одном из самых высокогорных населенных пунктов Европы, отсутствовала собственная техника для расчистки дорог, и альпинисты были вынуждены ждать помощи.
В чемпионате участвовали 18 команд, и некоторым удалось покинуть район до ухудшения погодных условий. Тем не менее, часть альпинистов осталась в Куруше, где условия были крайне сложными. Несмотря на эти трудности, чемпионат завершился досрочно, и победители были определены. Альпинисты продемонстрировали свою способность преодолевать трудности в любых условиях.
С 30 марта в 11 муниципалитетах Дагестана был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погодных условий. 28 и 29 марта сильные осадки привели к подтоплениям и перебоям в водо- и электроснабжении, а в горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс.