Йованич: Найденная у газопровода в Сербии взрывчатка была произведена в США

Директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что взрывчатка, которую нашли около газопровода из Сербии в Венгрию, была произведена в Соединенных Штатах Америки.
Он отметил, что маркировка на оборудовании не значит, что именно США являются заказчиком и исполнителем диверсии. По его мнению, подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.
Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит много дезинформации.
— Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военные будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев в том, что они организовали эту диверсию. Скажу, что это неправда, — заявил он на брифинге, передает РИА Новости.
Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» для поставок газа из России в Венгрию является мигрант с военной подготовкой. Об этом ранее сообщил Джуро Йованич.
До этого президент Сербии Александр Вучич передал, что в автономном крае Воеводина на севере страны рядом с магистралью, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, нашли взрывчатку большой разрушительной мощности.