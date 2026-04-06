Йованич: Найденная у газопровода в Сербии взрывчатка была произведена в США

Директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что взрывчатка, которую нашли около газопровода из Сербии в Венгрию, была произведена в Соединенных Штатах Америки.

Он отметил, что маркировка на оборудовании не значит, что именно США являются заказчиком и исполнителем диверсии. По его мнению, подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.

Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит много дезинформации.

— Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военные будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев в том, что они организовали эту диверсию. Скажу, что это неправда, — заявил он на брифинге, передает РИА Новости.

Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» для поставок газа из России в Венгрию является мигрант с военной подготовкой. Об этом ранее сообщил Джуро Йованич.

До этого президент Сербии Александр Вучич передал, что в автономном крае Воеводина на севере страны рядом с магистралью, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, нашли взрывчатку большой разрушительной мощности.

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше