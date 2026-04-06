Психолог объяснила, почему фрилансеры склонны к депрессии

Принято считать, что фрилансеры чаще остальных наслаждаются жизнью — это позволяет свободный график и самостоятельный выбор проектов. Однако, на самом деле, именно фрилансеры чаще остальных склонны к депрессиям, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru психотерапевт, психолог Дарья Казакова.
— Нестабильность дохода воспринимается как небезопасность и необходимость быть мобилизованным. Это сохраняет постоянное напряжение, переходящее в тревогу и депрессию, — считает эксперт.
Психолог отметила, что отсутствие коллег и живого общения в профессиональной деятельности также часто ведет к изоляции и снижению мотивации. А сложности с распределением рабочего времени — к срывам дедлайнов и последующему чувству вины.
