Что делать, если человек умер: пошаговая инструкция 2026

Смерть близкого человека — это всегда тяжелое потрясение. В состоянии стресса сложно сосредоточиться и вспомнить алгоритм действий. Данная инструкция поможет вам сориентироваться в первые часы и дни, правильно оформить документы и избежать юридических ошибок.
Первые действия: если смерть наступила дома.
Когда человек умирает вне больницы, самое главное — не паниковать и не пытаться «исправить ситуацию» самостоятельно. Выполните три шага:
Осмотрите помещение. Если смерть выглядит насильственной или есть подозрения на криминал, ни в коем случае не трогайте вещи умершего. Не убирайте следы, не меняйте положение тела. Вызовите бригаду скорой помощи (103 или 112). Диспетчер обязан направить врачей для констатации биологической смерти. Даже если человек давно не дышит, вызов обязателен. Дождитесь полиции. Если скорая констатирует смерть ненасильственного характера (болезнь, старость), полиция выезжает не всегда. Однако при подозрении на криминал или отсутствии признаков старости/болезни — полиция обязана прибыть.
Что делать, если человек умер в больнице или на работе.
Ситуация упрощается, так как смерть фиксируют официальные лица.
В стационаре: Заведующий отделением выдаст вам предварительное медицинское свидетельство о смерти. Тело отправят в морг при больнице или городской морг. На рабочем месте: Вызовите скорую и работодателя. Согласно ТК РФ, организация обязана помочь с транспортировкой тела и оформлением документов, если смерть произошла на территории предприятия.
Получение гербового свидетельства о смерти (ключевой этап).
Без этого документа вы не сможете организовать похороны (законно получить место на кладбище) или вступить в наследство. Алгоритм получения:
Возьмите направление в морг у врача скорой или в полиции. Предоставьте в морг паспорт умершего и ваш паспорт. Врач-патологоанатом установит точную причину смерти и выдаст справку. Обратитесь в ЗАГС или МФЦ. С собой: справка из морга, паспорт умершего (или выписка из домовой книги, если паспорт утерян), паспорт заявителя. Срок: Справка из морга действительна всего несколько дней (обычно 3−5), не затягивайте. Результат: Вы получаете гербовое свидетельство о смерти и справку (форма № 11) для получения пособия на погребение.
Финансовые вопросы: пособие и долги.
Многие теряются, думая, что теперь всё ляжет на их плечи. Это не так.
Пособие на погребение: Его размер зависит от многих факторов (региональные надбавки, участие в военных конфликтах и т. д.). Получить его можно через Социальный фонд России (СФР) или портал Госуслуг. Пенсия и зарплата: Пенсию, которая причиталась умершему, но не была получена из-за смерти, могут получить проживавшие с пенсионером нетрудоспособные близкие родственники. Долги умершего: По закону, наследники отвечают по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости полученного наследства. Отдавать свои личные деньги за долги умершего вы не обязаны. Кредиторам нужно сообщить о смерти и предъявить свидетельство.
Кремация или захоронение: что выбрать?
С появлением гербового свидетельства вы можете распорядиться телом.
Традиционное захоронение. Вам нужно получить разрешение на захоронение в администрации кладбища. Без гербового свидетельства могилу не откроют. Кремация. Процедура быстрее и дешевле. Для крематории нужен тот же пакет документов + заявление от родственника. Донорство (научные цели). Если умерший при жизни не оставил письменного отказа, а родственники согласны, тело можно передать медицинскому университету. Это бесплатно, и вы получите прах для захоронения через 1−3 года.
Чего делать категорически нельзя.
Избегайте типичных ошибок в состоянии стресса:
❌ Не мойте и не одевайте тело сами, если не получили разрешение из морга. Это может быть расценено как вмешательство в «места происшествия».
❌ Не раздавайте вещи умершего до вступления в наследство (6 месяцев). Юридически все вещи (даже старая зубная щетка) — часть наследственной массы.
❌ Не вскрывайте завещание без нотариуса. Попытка подделать или скрыть завещание грозит уголовной ответственностью.
Что делать, если умер близкий в другом городе.
Организация перевозки тела — это стресс вдвойне. Обратитесь в ритуальную службу, имеющую лицензию на перевозку тел (санитарный транспорт). Документы оформляются в морге по месту смерти. Затем тело отправляют в ваш город. Важно: Не пытайтесь везти тело в багажнике машины или поезде — это уголовное преступление.
