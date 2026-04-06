Что делать, если человек умер: пошаговая инструкция 2026

Пособие на погребение: Его размер зависит от многих факторов (региональные надбавки, участие в военных конфликтах и т. д.). Получить его можно через Социальный фонд России (СФР) или портал Госуслуг. Пенсия и зарплата: Пенсию, которая причиталась умершему, но не была получена из-за смерти, могут получить проживавшие с пенсионером нетрудоспособные близкие родственники. Долги умершего: По закону, наследники отвечают по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости полученного наследства. Отдавать свои личные деньги за долги умершего вы не обязаны. Кредиторам нужно сообщить о смерти и предъявить свидетельство.