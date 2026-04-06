Названы бытовые привычки, провоцирующие алкоголизм

Зависимость от алкоголя может возникать постепенно и незаметно, особенно если употребление становится частью повседневной жизни. Об этом сообщил в беседе с изданием Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин.
— Опасно использовать алкоголь как неотъемлемую составляющую отдыха. Когда фоновое употребление спиртного под сериал, за ужином или на посиделках с друзьями перерастает в ритуал, становится сложно расслабиться без него, — пояснил специалист.
Нарколог также заявил, что опасно пытаться заливать алкоголем проблемы или стресс. Дело в том, что мозг привыкает к такому способу, и навык справляться со стрессом иными способами атрофируется.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что пиво, которое многие считают безопасным, с медицинской точки зрения — тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание.