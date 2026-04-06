Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гиант» в Калининграде. Информацию об этом публикует региональное управление МЧС в своём канале MAX.
«На пожаре в торговом центре в 22:53 объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций», — сообщили в ведомстве.
Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать, однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить огонь с задней стороны торгового центра. В результате происшествия пострадали двое посетителей и двое пожарных.