Терапевт рассказал, как кофе на самом деле влияет на организм при недостатке сна

Дефицит сна усиливает реакцию на кофеин.

Источник: Комсомольская правда

Избыток кофеина при недосыпе может спровоцировать не бодрость, а резкий подъем артериального давления. Об этом сообщил изданию Lenta.ru lenta.ru/news/2026/04/05/vrach-predupredil-nekotoryh-lyudey-o-pod-eme-davleniya-iz-za-kofe/ терапевт Александр Козлов.

— Дефицит сна, хронический стресс и переутомление усиливают реакцию на кофеин. В таких условиях сочетание высокого уровня кортизола и кофеина может привести к заметному скачку давления даже у здорового человека, — считает врач.

Медик уточнил, что если давление стабильно повышено, даже небольшая стимуляция может спровоцировать ухудшение состояния. В таких случаях на период подбора лечения кофе лучше исключить.

Тем временем телеканал «Царьград» предупреждает, что кофе будет наиболее полезен, если пить его после завтрака. Дело в том, что напиток натощак иногда может вызывать изжогу, проблемы в работе ЖКТ и другие неприятные последствия.