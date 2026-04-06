Терапевт рассказал, как кофе на самом деле влияет на организм при недостатке сна

Избыток кофеина при недосыпе может спровоцировать не бодрость, а резкий подъем артериального давления. Об этом сообщил изданию Lenta.ru lenta.ru/news/2026/04/05/vrach-predupredil-nekotoryh-lyudey-o-pod-eme-davleniya-iz-za-kofe/ терапевт Александр Козлов.
— Дефицит сна, хронический стресс и переутомление усиливают реакцию на кофеин. В таких условиях сочетание высокого уровня кортизола и кофеина может привести к заметному скачку давления даже у здорового человека, — считает врач.
Медик уточнил, что если давление стабильно повышено, даже небольшая стимуляция может спровоцировать ухудшение состояния. В таких случаях на период подбора лечения кофе лучше исключить.
Тем временем телеканал «Царьград» предупреждает, что кофе будет наиболее полезен, если пить его после завтрака. Дело в том, что напиток натощак иногда может вызывать изжогу, проблемы в работе ЖКТ и другие неприятные последствия.