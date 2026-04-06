Врач перечислила признаки, которые могут указывать на ДЦП у младенца

Врачи не всегда сразу могут определить диагноз ДЦП. Как заподозрить у младенца нарушения — рассказала «РИАМО» невролог Ольга Бутенко.
— Родители могут отмечать трудности с кормлением: ребенок плохо сосет, поперхивается, быстро устает во время еды. Если появляется несколько таких особенностей, ребенка необходимо показать детскому неврологу, — пояснила врач.
Еще один важный признак — необычные позы. По словам доктора, ребенок может запрокидывать голову назад, выгибаться дугой или, наоборот, выглядеть очень вялым.
Ранее газета «Известия» отметила, что детский церебральный паралич имеет множество разных форм. У детей с легкими формами может слегка отличаться походка, дети с тяжелыми нарушениями не могут ходить вообще и даже говорить. Но ни одна форма ДЦП не лечится. Для врачей — это аксиома, а вот для родителей ребенка с этим диагнозом — не всегда.