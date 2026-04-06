Стало известно, почему россияне чаще берут кредиты весной

На желание потратить деньги влияет сезонное снижение когнитивного контроля.

Источник: Комсомольская правда

Россияне чаще занимают деньги и оформляют кредиты весной, это связано с желанием обновиться после долгой зимы, таким мнением в беседе с изданием Lenta.ru поделилась психолог Елена Шпагина.

— После зимы нам кажется, что мы отстали от жизни, что нужно срочно догонять. Мы переоцениваем свои потребности и недооцениваем риски. В этом состоянии человек легко соглашается на кредит, потому что ему кажется, что иначе он упустит что-то важное, — считает специалист.

По словам психолога, на желание потратить деньги влияет и сезонное снижение когнитивного контроля — весенняя астения приводит к тому, что людям трудно просчитывать последствия. Этим, кстати, нередко пользуются мошенники, поэтому людям с астенией следует быть предельно внимательными, подчеркнула эксперт.

«Известия» отметили, что россиянам стоит отказаться как минимум от трех видов кредитов. Первый — кредиты в валюте при заработке в рублях. Второй — перекредитование, то есть оформление нового займа для оплаты предыдущего. Третий — микрозаймы при отсутствии регулярного заработка.