Малкин вошел в топ-25 игроков НХЛ по количеству голевых передач

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в топ-25 игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах.
В матче с «Флоридой» (5:2) Малкин отметился двумя голевыми пасами. Российский форвард оформил 873 передачи за карьеру и сравнялся по этому показателю с Филом Эспозито. 24-е место занимает шведский защитник Никлас Лидстрём (878 передач). Лидером является канадец Уэйн Гретцки (1 963).
Две голевые передачи в игре с «Флоридой» также сделал российский нападающий Егор Чинахов. Капитан «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби отметился голом и двумя результативными пасами. Он гарантированно проведет 21-й сезон подряд, набирая в среднем не менее одного очка за игру, превзойдя свой же рекорд по этому показателю. Второе место занимает Гретцки (19 сезонов).
«Питтсбург» набрал 96 очков после 78 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флорида» с 77 очками в 77 играх располагается на последней, 8-й строчке в Атлантическом дивизионе. Ранее ТАСС сообщал, что команда лишилась шансов на выход в плей-офф. «Флорида» является обладателем Кубка Стэнли двух последних лет.
В следующем матче «Питтсбург» в ночь на 10 апреля по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси». «Флорида» в ночь на 8 апреля в гостях встретится с «Монреалем».