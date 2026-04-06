Дерматолог предупредила, о чем сигнализируют мешки под глазами

Мешки под глазами, набрякшие веки говорят о сильных отеках. Почему они возникают, сообщила в разговоре с aif.ru врач-дерматолог Марина Савкина.
— Если тёмные круги сопровождаются отёчностью, которая нарастает или появляется регулярно, стоит проверить функцию почек, а также щитовидную железу. Сбои в работе этих органов нередко вызывают отеки, — предупредила доктор.
Еще одна причина появления отеков — сезонные аллергии. Пыльца некоторых растений или пыль могут вызывать конъюнктивит и отёк век, добавила врач.
Ранее Life.ru указал, что на припухлости влияют соль и спиртное, выпитые вечером, позднее использование гаджетов и привычка тереть глаза. Агрессивные косметические средства без чёткой схемы и частая смена уходовых продуктов с отдушками тоже усугубляют ситуацию. Если глаза часто опухают и слезятся, стоит обсудить с врачом возможные проблемы.