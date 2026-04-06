Сибига анонсировал возобновление работы посольств Украины и Сирии

Посольства Украины и Сирии возобновят работу в Киеве и Дамаске.

Источник: Комсомольская правда

Посольства Украины и Сирии будут снова открыты в Киеве и Дамаске. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Мы договорились в ближайшее время вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске. Это важный шаг в укреплении нашего партнерства», — написал украинский министр в социальной сети X.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан 6 апреля примет участие во встрече с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы реализации совместных проектов, а также поддержка усилий по укреплению институциональных возможностей Сирии.

В конце марта Зеленский совершил ближневосточное турне, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсурдным визит киевского главаря на Ближний Восток.

