Посольства Украины и Сирии будут снова открыты в Киеве и Дамаске. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
«Мы договорились в ближайшее время вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске. Это важный шаг в укреплении нашего партнерства», — написал украинский министр в социальной сети X.
Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан 6 апреля примет участие во встрече с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы реализации совместных проектов, а также поддержка усилий по укреплению институциональных возможностей Сирии.
В конце марта Зеленский совершил ближневосточное турне, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсурдным визит киевского главаря на Ближний Восток.