Ложимся на бочок: сомнолог ответил, чем грозит сон на спине

Полноценный ночной отдых напрямую зависит от позы для сна. Так, например, сон на спине усиливает храп, а на боку — избавляет от боли, об этом aif.ru сообщил врач-сомнолог Роман Бузунов.
— Сон на спине может провоцировать боли в спине, особенно если у человека неподходящий матрас. Еще одна проблема сна на спине — утяжеляется храп и апноэ сна, или болезнь остановок дыхания во сне, — считает эксперт.
При этом, сон на боку, напротив, позволяет избавиться от болей в спине или пояснице. Если при этом еще положить между ног небольшую подушку, то положение тела станет еще более комфортным, советует доктор.
Кстати, привычка засыпать в наушниках под видео или подкасты может навредить здоровью, прежде всего слуху и качеству сна, передает «Москва 24». Даже комфортная громкость при длительном прослушивании создает нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, особенно если используются внутриканальные наушники.