Названы признаки скрытого ожирения у худых людей

Ожирение может возникать даже у худых людей — речь идет об ожирении печени, когда орган не справляется с работой. Заболеванию подвержены не только взрослые, но и дети, об этом aif.ru рассказала врач-гепатолог Светлана Звонцова.
— Ошибочно считать, что ожирение печени касается только «пышек». Даже при нормальном весе могут быть серьезные нарушения обмена веществ. Стоит обратить внимание на постоянную усталость, тяжесть в правом боку после еды, темные пятна на шее, частые запоры или расстройства, — перечислила специалист.
Доктор добавила, что самый опасный компонент для печени — это фруктоза, которой много в соках, газированных напитках и промышленных сладостях. Если фруктоза в избытке, орган не успевает с ней справляться и начинает синтезировать жир прямо внутри себя.
Ожирение печени, то есть жировой гепатоз диагностируется, когда более 5% клеток органа накапливают жир, при этом наличие лишнего веса у человека совершенно не обязательно, напоминает Life.ru. Главная опасность недуга заключается в повышении вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и возможном развитии цирроза.