МИД России сообщил о готовности Китая продлить безвиз для россиян на один год

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД России.
«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — отметили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, что россияне могут посещать 120 стран с полным или условным безвизовым въездом. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что для въезда в эти страны достаточно предъявить заграничный паспорт.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут свободно посещать несколько европейских стран без необходимости оформления визы. В их числе: Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория.