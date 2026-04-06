МИД России сообщил о готовности Китая продлить безвиз для россиян на один год

Китай уведомил Россию о продлении безвизового режима для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД России.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, что россияне могут посещать 120 стран с полным или условным безвизовым въездом. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отметил, что для въезда в эти страны достаточно предъявить заграничный паспорт.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут свободно посещать несколько европейских стран без необходимости оформления визы. В их числе: Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория.