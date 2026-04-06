Star: над Черным морем появилось редкое рулонное облако

Источник: Аргументы и факты

У побережья Турции над акваторией Чёрного моря наблюдали редкое атмосферное явление — рулонное облако. О необычном образовании сообщило местное издание Star со ссылкой на очевидцев, которые стали свидетелями происходящего.

По их словам, вытянутое цилиндрическое облако появилось примерно в середине дня и протянулось вдоль береговой линии. Визуально оно напоминало огромную волну, словно зависшую в небе, что вызвало сильное впечатление у наблюдавших за этим явлением людей.

Специалисты пояснили, что подобные облака встречаются крайне редко и формируются при резком взаимодействии тёплых и холодных воздушных потоков. Такие условия создают характерную структуру, при которой облако приобретает форму длинного вращающегося вала.

Ранее песчаная буря окрасила турецкую курортную провинцию Анталья в оранжево-красные оттенки.