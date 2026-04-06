6 апреля в календаре: Великий Понедельник и Всемирный день мультфильмов

Великий Понедельник Всемирный день мультфильмов День русской народной сказки Канун Благовещения День рождения московского трамвая День пасты карбонара День работника следственных органов МВД РФ День разноцветных ленточек Международный день асексуальности Международный день спорта на благо развития и мира Праздник иконы Божией Матери «Тучная Гора» День памяти святителя Артемия Солунского День памяти преподобного Захария, постника Печерского Католический Пасхальный понедельник.
Именины.
Захар, Артемий, Стефан, Петр, Владимир, Яков.
День Захарии и Якова.
В этот день православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Он жил и проповедовал на заре христианства — в 1−2 веках.
Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.
В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами — это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.
События.
1580 год — произошло самое мощное из всех землетрясений, имевших место в малосейсмичном районе Па-де-Кале.
1654 год — царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому.
1814 год — Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола.
1896 год — открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (Греция).
1899 год — в Москве вышел в рейс первый трамвай.
1930 год — в СССР учрежден Орден Красной Звезды.
1938 год — открыт полимер тетрафторэтилена — Тефлон.
1941 год — вторжение немецких войск в Югославию и Грецию.
1965 год — в США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.
1967 год — катастрофа Ил-18 под Москвой, 8 погибших.
1972 год — запуск искусственного спутника Земли «Космос-484» (Зенит-2М) с целью изучения солнечного и космического излучений.
1973 год — запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11» в сторону планеты Сатурн.
1984 год — население Кокосовых островов проголосовало за полное присоединение к Австралии.
1985 год — американец Уильям Шрёдер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
1998 год — взрыв у российского посольства в Риге.
2010 год — начало государственного переворота в Кыргызстане.
2012 год — провозглашение независимости государства Азавад.
В этот день родились.
Рафаэль Санти (1483 — 1520 г.), итальянский живописец и архитектор.
Фредерик Лагарп (1754 — 1838 г.), швейцарский государственный деятель.
Филипп Генри Госсе (1810 — 1888 г.), английский натуралист, изобретатель аквариума.
Александр Герцен (1812 — 1870 г.), российский общественный деятель и писатель-публицист.
Николай Склифосовский (1836 — 1904 г.), русский врач, хирург, профессор.
Иван Суриков (1841 — 1880 г.), русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.
Александр Орлов (1880 — 1954 г.), советский астроном, один из создателей геодинамики.
Эрвин Коменда (1904 — 1966 г.), австрийский автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Фольксваген Жук.
Василий Меркурьев (1904 — 1978 г.), советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР.
Николай Реймерс (1931 — 1993 г.), советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор.
Станислав Любшин (1933 г.), актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
Борис Темирканов (1937 — 2018 г.), советский и российский дирижёр и композитор, народный артист РФ.
Барри Левинсон (1942 г.), американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат «Оскара».
Игорь Саруханов (1956 г.), советский и российский певец, гитарист, композитор, автор песен, заслуженный артист РФ.
Пол Радд (1969 г.), американский актёр, комик, сценарист и продюсер.
Кирилл Андреев (1971 г.), российский певец, солист группы «Иванушки International».
Денис Клявер (1975 г.), российский певец, музыкант, актёр, композитор, бывший участник группы «Чай вдвоём».
Маргарита Симоньян (1980 г.), российская журналистка, главный редактор телеканала «Russia Today» (18+).
Народные приметы.
Жаворонок поет к теплу, зяблик — к стуже. Снег пошел — будет хороший урожай гречихи. До первого грома лягушки не квакают. Если весна началась сегодня, то впереди еще будут морозы. Если ночью тепло, то весна будет хорошей. Если к сегодняшнему дню снег уже не лежит — значит, больше и не появится, если нет — еще долго лежать будет. Тепло в этот день сулило скорое наступление лета. С приближением поводка, а также в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье рыба клюет хорошо. С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает. С усилением ветра и переменой его направления, похолоданием и началом ненастной погоды рыба клюет плохо (за исключением налима). Во время штормовых, порывистых ветров рыба не клюет.
