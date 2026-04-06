6 апреля в календаре: Великий Понедельник и Всемирный день мультфильмов

Жаворонок поет к теплу, зяблик — к стуже. Снег пошел — будет хороший урожай гречихи. До первого грома лягушки не квакают. Если весна началась сегодня, то впереди еще будут морозы. Если ночью тепло, то весна будет хорошей. Если к сегодняшнему дню снег уже не лежит — значит, больше и не появится, если нет — еще долго лежать будет. Тепло в этот день сулило скорое наступление лета. С приближением поводка, а также в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье рыба клюет хорошо. С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает. С усилением ветра и переменой его направления, похолоданием и началом ненастной погоды рыба клюет плохо (за исключением налима). Во время штормовых, порывистых ветров рыба не клюет.