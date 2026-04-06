В Казахстане прорвало плотину, ведется её восстановление

Прорыв плотины произошел вблизи села Сабынды в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Об этом информирует республиканское МЧС.
«В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины “Шоптыколь” Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды», — передает местное ведомство.
На месте задействовано около 170 специалистов, которые занимаются укреплением дамбы. Сабынды находится в 60 км от Астаны, здесь проживает свыше 1000 жителей.
Также, по данным местного МЧС, в Дагестане из-за продолжительных ливней переполнилось водохранилище, что привело к прорыву дамбы Геджухского водохранилища. В результате два села оказались под водой.
Как ранее сообщал «КП — Северный Кавказ», из-за затоплений на участке федеральной трассы «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой обрушился мост. В результате инцидента движение было полностью перекрыто.