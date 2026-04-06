Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане прорвало плотину, ведется её восстановление

170 специалистов укрепляют дамбу после прорыва плотины в Акмолинской области Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

Прорыв плотины произошел вблизи села Сабынды в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Об этом информирует республиканское МЧС.

«В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины “Шоптыколь” Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды», — передает местное ведомство.

На месте задействовано около 170 специалистов, которые занимаются укреплением дамбы. Сабынды находится в 60 км от Астаны, здесь проживает свыше 1000 жителей.

Также, по данным местного МЧС, в Дагестане из-за продолжительных ливней переполнилось водохранилище, что привело к прорыву дамбы Геджухского водохранилища. В результате два села оказались под водой.

Как ранее сообщал «КП — Северный Кавказ», из-за затоплений на участке федеральной трассы «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой обрушился мост. В результате инцидента движение было полностью перекрыто.