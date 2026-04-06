Баканов рассказал, когда впервые увидел пуск ракеты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов увидел первый запуск ракеты в космос, когда ему было 26 лет. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«История довольно банальная. Я родился и рос в военной семье. И папа, будучи сотрудником академии Можайского, занимался проектированием одного из элементов заправочной станции “Бурана” (космического корабля многоразового использования — прим. ТАСС). И так сложилось, что в это время были работы как раз в Ленинске, и технически я родился там. Но мне еще и года не было, как мы вернулись обратно в академию Можайского, в Питер, где я и вырос. А первый запуск [ракеты] — в 26 лет, когда был мой первый приход в Роскосмос», — сказал Баканов.
По словам главы Роскосмоса, в то время он участвовал в работе по созданию низкоорбитальной системы мелкопакетной передачи данных. «И с космодрома Плесецк ракетоносителем “Рокот” — такое имя звучное, как “Рокот космодрома”, это тоже конверсионная боевая ракета — мы запускали три спутника на низкую орбиту. Тогда я в первый раз увидел, что такое запуск. И только потом, второй раз, мы уже с Байконура “Протоном”, тяжелой ракетой, выводили на орбиту геостационарные аппараты системы ретрансляции “Луч”. Было что сравнить: боевая конверсионная и стандартная тяжелого класса ракета “Протон”, — отметил Баканов.
