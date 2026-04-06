Баканов рассказал, когда впервые увидел пуск ракеты

«История довольно банальная. Я родился и рос в военной семье. И папа, будучи сотрудником академии Можайского, занимался проектированием одного из элементов заправочной станции “Бурана” (космического корабля многоразового использования — прим. ТАСС). И так сложилось, что в это время были работы как раз в Ленинске, и технически я родился там. Но мне еще и года не было, как мы вернулись обратно в академию Можайского, в Питер, где я и вырос. А первый запуск [ракеты] — в 26 лет, когда был мой первый приход в Роскосмос», — сказал Баканов.