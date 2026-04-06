Юрист посоветовала россиянам избегать наличных при аренде жилья

Адвокат также рекомендовала составлять акт приемки жилья и делать фотографии помещений.

Источник: Комсомольская правда

Квартиросъемщикам следует избегать расчета наличными деньгами с арендодателями. Гораздо правильнее будет провести оплату через банк с обязательным указанием назначения платежа, об этом «РИАМО» рассказала адвокат Яна Ковалевская.

— Наличные лучше вообще не использовать при найме квартиры. Если платите наличными, обязательно берите расписку каждый месяц. Если переводите деньги на карту, указывайте назначение платежа, чтобы потом не возникло проблем с подтверждением оплаты, — посоветовала специалист.

Адвокат также рекомендовала обязательно составлять акт приемки жилья и делать фотографии помещений. Также важно заранее оговорить, какие коммунальные платежи оплачивает квартиросъемщик и указать это в договоре.

Ранее Life.ru передал, что, если арендодатель настаивает на переводе денег до подписания договора, это уже повод насторожиться. Ещё один тревожный сигнал — объявление, долго висящее на сайте.