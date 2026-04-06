Сохранись, рыбка: гастроэнтеролог объяснила, как не испортить улов

Любители рыбалки, которые планируют приготовить улов дома, обязательно должны хранить рыбу в холоде, предварительно удалив внутренности. Это поможет сохранить улов свежим, такие советы озвучила в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Оптимально — удалить внутренности в течение 1−2 часов, особенно в теплую погоду. Именно в кишечнике содержится наибольшее количество бактерий и возможных паразитов, которые при хранении начинают активно размножаться в рыбе, — пояснила доктор.
Медик добавила, что не стоит держать улов в закрытом пакете, без доступа воздуха — так он испортится быстрее. Лучше взять с собой дорожный холодильник или контейнер с охлаждающими элементами, а дома сразу же приготовить рыбу.
Кстати, в Москве и области чаще всего ловят плотву, окуня и щуку. Размер улова во многом зависит от мастерства и, конечно, везения. Окуни бывают весом до полутора килограммов. Плотва чаще всего весит примерно 150−200 граммов. Сомы и щуки также являются привычными обитателями водоемов столицы, передает «Москва 24».