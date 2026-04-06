Россиянам назвали сроки хранения домашнего кулича

Домашний кулич, в отличие от покупного, не содержит консервантов, способных надолго продлить срок хранения продукта. Съесть угощение рекомендуется в течение нескольких дней, об этом заявила «РИАМО» нутрициолог Екатерина Тарасова.
— Традиционный домашний кулич, приготовленный по классическому рецепту, хранится 5−7 дней. Если кулич сделан на основе творога, то хранить его лучше не дольше 2−3 дней и только в холодильнике, — посоветовала специалист.
По ее словам, любое свежеприготовленное блюдо остается полезным лишь сутки. Затем, даже если продукт не испортился, в нем начинаются процессы разрушения витаминов, добавила собеседница издания.
Тем временем Life.ru предостерегает от чрезмерного потребления куличей. Мучные продукты медленно движутся по желудочно-кишечному тракту и изменяют состав микрофлоры кишечника. У некоторых людей это вызывает замедление перистальтики и запоры.