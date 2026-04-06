Ветврач Фроленко призвала не давать питомцам есть уличную траву

Трава, собранная в черте города, может вызвать отравление.

Источник: Комсомольская правда

Домашним питомцам не следует давать есть траву на улице — такая зелень может вызвать тяжелое отравление у собаки или кошки. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» ветеринарный врач Елена Фроленко.

— Не стоит позволять питомцу лакомиться травой в черте города, так как на ней могут быть соли, реагенты и тяжелые металлы. Самый безопасный вариант — добавить полезную зелень в рацион питомца самостоятельно. Подойдут пророщенный овес, ячмень или пшеница, — сказала эксперт.

Ветврач подчеркнула, что не стоит позволять питомцу есть лук и чеснок, тюльпаны, нарциссы, ландыши. Эти растения опасны и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у хвостатых.

«Москва 24» ранее сообщила, что в мягких переносках тело животного находится в неестественном положении. Поэтому, если носить питомца таким образом больше часа и практически каждый день, у него может нарушиться вентиляция легких и повысится риск возникновения бронхолегочных заболеваний.