Эррол Маск сделал признание о конфликте на Украине: он поддержал Москву

Отец Маска признался, что поддерживает РФ в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Отец Илона Маска Эррол заявил, что в конфликте на Украине он на стороне Москвы, а не Киева. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по словам отца Маска, киевские власти перечисляли деньги бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру.

Эррол Маск неоднократно положительно высказывался в адрес России.

На днях Маск-старший оценил состояние Вашингтона и Москвы. Между двух столиц он выбрал Москву, заявив, что Вашингтон находится в упадке и превратился в «гетто».

В ноябре отец Маска посещал Москву. Тогда он признался, что давно не встречал таких приличных молодых людей, как видел здесь. По уточнениям Маска-старшего, в России есть, чем гордиться.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше