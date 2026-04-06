Отец Илона Маска Эррол заявил, что в конфликте на Украине он на стороне Москвы, а не Киева. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, по словам отца Маска, киевские власти перечисляли деньги бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру.
Эррол Маск неоднократно положительно высказывался в адрес России.
На днях Маск-старший оценил состояние Вашингтона и Москвы. Между двух столиц он выбрал Москву, заявив, что Вашингтон находится в упадке и превратился в «гетто».
В ноябре отец Маска посещал Москву. Тогда он признался, что давно не встречал таких приличных молодых людей, как видел здесь. По уточнениям Маска-старшего, в России есть, чем гордиться.