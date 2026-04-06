Нутрициолог раскрыла вред обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты не способствую снижению веса, а напротив, провоцируют набор лишних килограммов из-за сахара и крахмала в составе. Об этом рассказала NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.
— В погоне за стройностью многие исключают полезные жиры, отдавая предпочтение обезжиренным продуктам. Однако это, наоборот, приводит к набору веса и диабету. Производители добавляют в такие продукты крахмал и сахар. Йогурт или творог превращаются в углеводы, от которого уровень глюкозы резко повышается, — пояснила эксперт.
Она уточнила, что, реагируя на сахар, поджелудочная железа вырабатывает большую дозу инсулина, что и провоцирует со временем развитие инсулинорезистентности.
Ранее KP.RU сообщил, что жиры играют ключевую роль в формировании чувства сытости. Когда их исключают, пища быстрее переваривается, уровень сахара в крови резко повышается и так же резко падает, провоцируя новый приступ голода. Это формирует замкнутый круг постоянного перекуса и переедания.