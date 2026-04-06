Финансист озвучил оптимальную сумму финансовой подушки в 2026 году

Наличие финансовой подушки позволяет быть готовым к неожиданным тратам или внезапной потере работы. О том, сколько рекомендуется отложить россиянам в 2026 году, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук Андрей Бархота.
— Для россиян с доходом ниже среднего по региону, минимальный размер подушки безопасности равен четырехкратному значению ежемесячного дохода. Для более высокого уровня доходов — это три месячных зарплаты, — считает финансист.
Ранее KP.RU сообщил, что планируя крупную покупку, например автомобиль, важно заранее спланировать накопления и не хранить деньги «под подушкой». Накопленные средства должны «работать» и защищать себя от инфляции. Для этого подойдут накопительные счета в надежных банках, с которых можно снимать деньги при необходимости. Главное не вкладываться в сомнительные проекты, которые могут оказаться мошенническими.