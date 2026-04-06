Россиянам дали советы по поиску работы для ребенка

Депутат Толмачев призвал родителей не отправлять резюме за детей.

Источник: Комсомольская правда

Не за горами летние каникулы — время, когда многие школьники и студенты устраиваются на подработку, чтобы получить не только зарплату, но и знания, и навыки. Как помочь подростку с поиском первой работы, рассказал «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

— Можно обратить внимание ребенка на некоторые вакансии. Родитель делится опытом и дельными вариантами. Отправлять резюме без ведома точно не стоит. И главное, чтобы помощь ребенку не превращалась в совместные походы по собеседованиям и ведение переговоров с работодателем вместо настоящего соискателя, — считает депутат.

По словам собеседника издания, одобрение родителей очень важно для ребенка. Вместе с тем мамы и папы могут аккуратно дать совет, если видят, что выбранное место работы не подходит детям по разным причинам.

Ранее «Известия» сообщили, что подростки в возрасте 14−17 лет в 2025 году разместили более 940 тыс. резюме для поиска работы. Молодые соискатели регистрируются на различных платформах. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами.