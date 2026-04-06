Синоптик озвучила прогноз погоды на Пасху в Москве

Следующая неделя будет непростой для москвичей в плане погоды, однако к Пасхе осадки прекратятся, а похолодание отступит. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Погода обещает улучшиться к Пасхе. Осадки должны прекратиться, и температура повысится до плюс 10 градусов и выйдет на климатическую норму, — сказала метеоролог.
А вот в середине грядущей недели, по ее словам, температура в столице будет ниже нормы — местами до 0 градусов, а в ночное время дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Также в дневные и ночные часы будет наблюдаться порывистый ветер.
KP.RU ранее сообщил, что последний теплый день в Москве пришелся на субботу, 4 апреля, а с Вербного воскресенья, 5 апреля, столица находится под влиянием циклона. Из-за резкого перепада и сильного ветра фактическая температура может восприниматься на несколько градусов ниже показаний приборов.