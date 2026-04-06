Кардиолог назвал неочевидные симптомы проблем с сердцем

Нарушения в работе сердца не обязательно дают о себе знать болью в груди, предвестником инфаркта может являться даже зубная боль, об этом рассказал NEWS.ru кардиолог Александр Рогачев.
— Об инфаркте может говорить зубная боль, особенно в левой части рта, тревожность, панические атаки. Затем происходит головокружение, одышка, нехватка воздуха и значительное повышение температуры, — перечислил доктор.
Врач подчеркнул, что подобные симптомы — причина немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, иначе возможно ухудшение состояния вплоть до летального исхода.
KP.RU ранее сообщил, что инфаркт миокарда представляет серьезную угрозу для людей с рядом хронических состояний, включая сахарный диабет, гипертонию и ожирение. В группу повышенного риска также входят пациенты с нарушением липидного обмена и повышенным артериальным давлением.