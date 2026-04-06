Тренер Бахтурина посоветовала россиянам танцевать на кухне для похудения

Быстрые танцы — отличный способ, чтобы сжечь лишние калории, при этом, вовсе не обязательно заниматься танцами профессионально. Для разминки прекрасно подойдут энергичные движения во время уборки или готовки, таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась тренер Акулина Бахтурина.
— Танцы относятся к кардионагрузкам, в среднем за 10 минут активных танцев можно потратить примерно от 40 до 100 ккал. Хороший принцип — новый трек на каждую бытовую задачу: пока варится кофе, греется еда или работает духовка, точно найдется время на одну песню, — считает специалист.
Тренер добавила, что танцы также помогают улучшить настроение, снизить стресс, ослабить тягу к сладкому и поддержать пищеварение.
Любопытно, что разные танцевальные стили по-разному активируют участки мозга из-за сочетания движений, музыки и эмоциональных сигналов, передают «Известия». По данным исследователей, мозг интерпретирует хореографию, а нейронные механизмы меняются в зависимости от уровня танцевальной подготовки.