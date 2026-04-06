Генштаб Ирана предупредил о двойном ответе на атаки по гражданским объектам

Удары иранской армии по противнику, отвечающие на атаки на гражданские объекты Исламской Республики, будут в два раза сильнее. Об этом предупредил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.
«Любое нападение на [иранские] гражданские цели встретит двойной ответ со стороны армии исламской республики», — следует из заявления генштаба ВС Ирана.
Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия США на Ближнем Востоке могут привести к катастрофе для всех стран региона. Он отметил, что продолжающееся выполнение американских указаний обернется «настоящим адом».
Также иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф подчеркивал, что Иран примет решение о судьбе американских солдат в случае вторжения США на остров Харк. По его словам, никто из военнослужащих «не вернется домой из ада».